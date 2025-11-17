الزوجة الشابة تروي صدمة ليلة هـ تك عرضها على سرير مستشفى عين شمس

أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولا بالتمريض بمستشفى عين شمس (الدمرداش) لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض مصففة شعر بغرفة الإفاقة.

شهادة الزوجة ضحية تمريض مستشفي عين شمس

واستمعت النيابة إلي أقوال المجني التي قالت خلال التحقيقات أنها دخلت مستشفي عين مشس لإجراء عملية معينة وبعد الإنتهاء منها خرجت من غرفة العمليات إلي غرفة الإفافة ولكنها كانت تحت تأثير المخدر وغير قادرة علي تحريك جسدها ولا الحديث وفوجئت بعد رحيل جميع الأهل وبعد أن حل الظلام والهدوء في المكان بالمتهم يدخل عليها ويقول لها أنه معجب بها وبجمالها وأن زوجها لا يستحقها ثم قام بنزع ما عليها من ملابس وارتكب فعلته وصورها وهددها وتركها قائلا أنا عائد للبيت ارتاح .. ثم حضر زوجها في اليوم الثاني وابلغته بما حدث.

وشهد زوج المجني عليها بأن زوجته تعرضت لهتك عرض واغت صاب من قبل مسئول التمريض وأضاف أنه علم منها عقب إجرائها لعملية جراحية

بمستشفى جامعة عين شمس (الدمرداش ) أنه حال تواجدها بغرفة الإفاقة بالمستشفى قام المتهم مساعد التمريض بالغرفة بهتك عرضها بشكل كامل إذ جردها من ملابسها التي كانت عليها أثناء خضوعها لتأثير المخدر الطبي ، ووضع يده على أماكن حساسة وتلذذ بتعذيبها خلال ممارسته الجنس معها.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المجني عليه مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس (الدمرداش) هتك عرض مصففة شعر بالقوة؛ حال كونه من المسئولين عن ملاحظتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتمزيق سترتها الطبية وأمسك عمدًا بمواطن العفة لديها من الأعلى والأسفل بغير رضاها مستغلا انعدام مقاومتها بسبب المخدر ولم تستطع الاستغاثة بأحد بسبب تأثير مخدر طبي بغرفة الإفاقة.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”