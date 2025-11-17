ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري ونظيره شبيبة القبائل الجزائري، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائرية

يقود لقاء النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائرية طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي ويعاونه كل من أيمن إسماعيل حكمًا مساعدًا أول ومروان سعد حكمًا مساعدًا ثانيًا بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع.

مشوار الأهلي إلى دور المجموعات

نجح النادي الأهلي في التأهل إلى مرحلة المجموعات بعد تخطيه عقبة إيجل نوار البوروندي بالفوز عليه بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد المارد الأحمر إلى مجموعة عربية قوية تضم شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، ويدخل الأهلي هذه النسخة وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد اثني عشر لقبًا.

التاريخ يصب في مصلحة الأهلي

تقابل الأهلي مع شبيبة القبائل في ست مواجهات سابقة بدوري أبطال إفريقيا، وتميل الأفضلية التاريخية لصالح بطل مصر الذي حقق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة أمام الفريق الجزائري، كما سجل لاعبو الأهلي عشرة أهداف بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف فقط.

عودة مهمة في دفاع الأهلي: أشرف داري

يستعيد الأهلي أحد عناصره الدفاعية المهمة بعودة المدافع المغربي أشرف داري إلى قائمة الفريق بداية من مباراة شبيبة القبائل المقبلة، بعد تعافيه من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب طوال الأشهر الماضية، ويشارك داري حاليًا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

تفاصيل إصابة داري وغيابه الطويل

غاب أشرف داري عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ إصابته في مباراة بيراميدز بتاريخ 30 أغسطس الماضي، حيث كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، قبل أن يتعافى منها ليُصاب بعدها بفتق في عضلات البطن مما أدى إلى استمرار غيابه دون المشاركة في أي مباراة حتى تعافيه مؤخرًا وعودته للملاعب من جديد.