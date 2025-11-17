قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة.. لهذا السبب
أشرف صبحي: دعم كامل للإسماعيلي لاستعادة مكانته وتجاوز التحديات الحالية
ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة
4202 فرصة عمل جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه
معاهم 16 طفلًا.. القبض على عصابة التسول بالقاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتصفية عنصر لحزب الله جنوب لبنان
6 مطالب برلمانية لدعم استراتيجية الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي
تعليم الإسكندرية: فيديو الاعتداء على طالب مدرسة النصر قديم ويعود لعامين
51 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم خلال 48 ساعة
استخراج بطاقة رقم قومي مستعجل 2025 وسعرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة

ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة
ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة
ولاء خنيزي

تترقب جماهير كرة القدم المصرية المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري ونظيره شبيبة القبائل الجزائري، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائرية 

يقود لقاء النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائرية طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي ويعاونه كل من أيمن إسماعيل حكمًا مساعدًا أول ومروان سعد حكمًا مساعدًا ثانيًا بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع.

مشوار الأهلي إلى دور المجموعات

نجح النادي الأهلي في التأهل إلى مرحلة المجموعات بعد تخطيه عقبة إيجل نوار البوروندي بالفوز عليه بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد المارد الأحمر إلى مجموعة عربية قوية تضم شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، ويدخل الأهلي هذه النسخة وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد اثني عشر لقبًا.

التاريخ يصب في مصلحة الأهلي

تقابل الأهلي مع شبيبة القبائل في ست مواجهات سابقة بدوري أبطال إفريقيا، وتميل الأفضلية التاريخية لصالح بطل مصر الذي حقق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة أمام الفريق الجزائري، كما سجل لاعبو الأهلي عشرة أهداف بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف فقط.

عودة مهمة في دفاع الأهلي: أشرف داري

يستعيد الأهلي أحد عناصره الدفاعية المهمة بعودة المدافع المغربي أشرف داري إلى قائمة الفريق بداية من مباراة شبيبة القبائل المقبلة، بعد تعافيه من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب طوال الأشهر الماضية، ويشارك داري حاليًا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

تفاصيل إصابة داري وغيابه الطويل

غاب أشرف داري عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ إصابته في مباراة بيراميدز بتاريخ 30 أغسطس الماضي، حيث كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، قبل أن يتعافى منها ليُصاب بعدها بفتق في عضلات البطن مما أدى إلى استمرار غيابه دون المشاركة في أي مباراة حتى تعافيه مؤخرًا وعودته للملاعب من جديد.

الأهلي شبيبة القبائل نادي شبيبة القبائل الجزائري النادي الأهلي المصري دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

ترشيحاتنا

محمد صبري

شوبير : وفاة محمد صبري أكدت قوة الروابط بين الأهلي والزمالك

شوبير

شوبير يكشف عن مفاجأة في صفقات الأهلي بقرار من توروب

الاهلي

بالأسماء .. من هو المدافع الأقرب للانضمام للأهلي الفترة المقبلة؟

بالصور

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى آخر ظهور

\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها
\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها
\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها

وكيل صحة الشرقية يكرم مديرة الرعاية الأساسية وفريق نفقة الدولة لتصدرهم محافظات الجمهورية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد