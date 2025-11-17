قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
الزوجة الشابة تروي صدمة ليلة هـ تك عرضها على سرير مستشفى عين شمس
أخبار البلد

الكشف عن أحدث الحلول التكنولوجية المتكاملة للتأمين والكاميرات الذكية في معرض التكنولوجيا 2025

معلومات
معلومات
أحمد عبد القوى

في خطوة تعبِّر عن التزامها الراسخ بدعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، أعلنت إحدى الشركات المصرية المتخصصة في الحلول المتكاملة التابعة لإحدى المجموعات الوطنية عن مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.  

تأتي هذه المشاركة لتؤكِّد رؤية الشركة في تقديم قيمة وطنية مضافة من خلال حلول تكنولوجية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.  

تستعد الشركة لإطلاق مرحلة جديدة من التصنيع المحلي بتشغيل خطوط إنتاج كاميرات مراقبة متطورة، في خطوة تمثل علامة فارقة في توطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز شعار "صُنع في مصر"، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير حلول أمنية سيادية.  

خلال المعرض، تستعرض الشركة باقة من الحلول الذكية الموجهة للقطاعات الحيوية في مصر، من أبرزها:  

الرقابة الذكية والأمن السيادي: تعرض الشركة كاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الرصد فقط، بل توفر تحليلًا ذكيًا للأحداث ودعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل استباقي، بما يساهم في حماية المواطنين وتعزيز الأمن الوطني.  

منصات برمجية موحدة للمدن الذكية: تستعرض الشركة حلولًا برمجية تدمج بين الأنظمة الأمنية والتشغيلية، بما يتيح التحليل المتقدم للبيانات وتوجيه الفرق الميدانية في المهام الحرجة واتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تحقق بيئة آمنة ومستدامة.  

حوكمة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تطبّق الشركة مبادئ الحوكمة الحديثة عبر أنظمة متقدمة تعمل على رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزز الشفافية، وتدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات دقيقة ومحدثة.  

حلول متكاملة لغرف القيادة والسيطرة: قدمت الشركة أنظمة تشغيل متكاملة لغرف القيادة والسيطرة، تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية العمليات الحيوية واتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت الفعلي.  

بنية تحتية رقمية قوية: تشمل الحلول التي توفرها الشركة الشبكات والبنى التحتية الرقمية الآمنة التي تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة.  

تمكين القطاعات الحيوية: تستعرض الشركة حلولًا متخصصة لقطاعات النفط والغاز، والصحة، والبنوك، والأمن العام، والتعليم، دعمًا للمؤسسات الكبرى والمشروعات القومية.  

بهذه المناسبة، صرح المهندس كريم عرفة، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، قائلًا:  

"وجودنا اليوم في معرض التكنولوجيا هو إعلان واضح عن دورنا الريادي في صياغة مستقبل مصر الرقمي، والتزامنا بتطوير حلول سيادية تنبع من إيماننا بقدرة العقول المصرية على الابتكار والمنافسة عالميًا. نسعى إلى تحويل التكنولوجيا إلى قيمة وطنية مضافة تفتح آفاقًا جديدة للابتكار المحلي، اعتمادًا على كفاءات مصرية شابة تمثل القلب النابض لطموحنا. ويأتي إطلاق خطوط إنتاج الكاميرات محليًا كخطوة استراتيجية تؤكد قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المتقدمة، وتجعل شعار "صُنع في مصر" علامة ثقة وسيادة."  

وأضاف: "نحرص على بناء جسور من الثقة مع عملائنا وشركائنا من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تعزز الأمن السيادي، وتدعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030. انتماؤنا لمجموعة وطنية رائدة يمثل مصدر قوة وإلهام، يغرس فينا روح الابتكار والريادة لنكون جزءًا أساسيًا في بناء مستقبل الأمن الرقمي لمصر."  

تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية التي تتبناها  الصافي للحلول المتكاملة لترسيخ مكانتها كشريك وطني في مشروعات التحول الرقمي ودعم الصناعة المحلية تحت شعار "صُنع في مصر".  

مصر امن معلومات

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الصداق "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الصداق "رؤية فقهية"

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية قالون عن نافع.. اليوم

دار الإفتاء

هل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضح

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

