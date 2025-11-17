الكشف عن أحدث الحلول التكنولوجية المتكاملة للتأمين والكاميرات الذكية في معرض التكنولوجيا 2025

في خطوة تعبِّر عن التزامها الراسخ بدعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، أعلنت إحدى الشركات المصرية المتخصصة في الحلول المتكاملة التابعة لإحدى المجموعات الوطنية عن مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تأتي هذه المشاركة لتؤكِّد رؤية الشركة في تقديم قيمة وطنية مضافة من خلال حلول تكنولوجية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تستعد الشركة لإطلاق مرحلة جديدة من التصنيع المحلي بتشغيل خطوط إنتاج كاميرات مراقبة متطورة، في خطوة تمثل علامة فارقة في توطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز شعار "صُنع في مصر"، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير حلول أمنية سيادية.

خلال المعرض، تستعرض الشركة باقة من الحلول الذكية الموجهة للقطاعات الحيوية في مصر، من أبرزها:

الرقابة الذكية والأمن السيادي: تعرض الشركة كاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الرصد فقط، بل توفر تحليلًا ذكيًا للأحداث ودعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل استباقي، بما يساهم في حماية المواطنين وتعزيز الأمن الوطني.

منصات برمجية موحدة للمدن الذكية: تستعرض الشركة حلولًا برمجية تدمج بين الأنظمة الأمنية والتشغيلية، بما يتيح التحليل المتقدم للبيانات وتوجيه الفرق الميدانية في المهام الحرجة واتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تحقق بيئة آمنة ومستدامة.

حوكمة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تطبّق الشركة مبادئ الحوكمة الحديثة عبر أنظمة متقدمة تعمل على رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزز الشفافية، وتدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات دقيقة ومحدثة.

حلول متكاملة لغرف القيادة والسيطرة: قدمت الشركة أنظمة تشغيل متكاملة لغرف القيادة والسيطرة، تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية العمليات الحيوية واتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت الفعلي.

بنية تحتية رقمية قوية: تشمل الحلول التي توفرها الشركة الشبكات والبنى التحتية الرقمية الآمنة التي تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة.

تمكين القطاعات الحيوية: تستعرض الشركة حلولًا متخصصة لقطاعات النفط والغاز، والصحة، والبنوك، والأمن العام، والتعليم، دعمًا للمؤسسات الكبرى والمشروعات القومية.

بهذه المناسبة، صرح المهندس كريم عرفة، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، قائلًا:

"وجودنا اليوم في معرض التكنولوجيا هو إعلان واضح عن دورنا الريادي في صياغة مستقبل مصر الرقمي، والتزامنا بتطوير حلول سيادية تنبع من إيماننا بقدرة العقول المصرية على الابتكار والمنافسة عالميًا. نسعى إلى تحويل التكنولوجيا إلى قيمة وطنية مضافة تفتح آفاقًا جديدة للابتكار المحلي، اعتمادًا على كفاءات مصرية شابة تمثل القلب النابض لطموحنا. ويأتي إطلاق خطوط إنتاج الكاميرات محليًا كخطوة استراتيجية تؤكد قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المتقدمة، وتجعل شعار "صُنع في مصر" علامة ثقة وسيادة."

وأضاف: "نحرص على بناء جسور من الثقة مع عملائنا وشركائنا من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تعزز الأمن السيادي، وتدعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030. انتماؤنا لمجموعة وطنية رائدة يمثل مصدر قوة وإلهام، يغرس فينا روح الابتكار والريادة لنكون جزءًا أساسيًا في بناء مستقبل الأمن الرقمي لمصر."

تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الصافي للحلول المتكاملة لترسيخ مكانتها كشريك وطني في مشروعات التحول الرقمي ودعم الصناعة المحلية تحت شعار "صُنع في مصر".