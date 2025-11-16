حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا نهارا باردا ليلا والعظمى في القاهرة 25

حالة الطقس غدا .. توقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدًا الاثنين طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مع أجواء معتدلة الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسود حالة من الاعتدال المائل للبرودة، في ظل متغيرات مناخية مستمرة يراقبها المواطنون عن كثب استعدادًا لفصل الشتاء رسميًا.

وتتابع هيئة الأرصاد الحالة الجوية على مدار الساعة، مؤكدة أن الفارق الحراري بين الليل والنهار سيكون ملحوظًا، ما يستدعي ارتداء الملابس المناسبة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصةً للأطفال وكبار السن.

حالة الطقس غدًا وفق الأرصاد الجوية

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن طقس الغد سيستمر في نمط خريفي واضح المعالم، حيث يميل الجو للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، ويتحول إلى معتدل نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة قليلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال الليل، فتسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق، مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس فجرًا، الأمر الذي يعكس اقتراب الأجواء الشتوية الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

شبورة مائية على الطرق وظواهر جوية خفيفة

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقع ظهورها غدًا تكون شبورة مائية في ساعات الصباح المبكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة للمتجهين إلى المحافظات الساحلية أو العائدين منها.

كما أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدًا

فيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة مع ارتفاع للموج بين 1.5 متر و2.25 متر، ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ما يسمح بحركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

تشهد درجات الحرارة تباينًا واضحًا بين المناطق، حيث تسجل القاهرة الكبرى 25 درجة عظمى و17 درجة صغرى، بينما ترتفع الحرارة قليلًا في العاصمة الإدارية و6 أكتوبر لتصل إلى 26 درجة عظمى و15 درجة صغرى.

وتسجل الإسكندرية غدًا 25 درجة عظمى و15 درجة صغرى، بينما تشهد المناطق الساحلية مثل مطروح انخفاضًا نسبيًا بدرجة حرارة تصل إلى 23 عظمى و14 صغرى.

وعلى صعيد المحافظات الجنوبية، تسجل أسوان 28 درجة عظمى و14 درجة صغرى، في حين تصل الحرارة في شرم الشيخ إلى 28 درجة عظمى و19 درجة صغرى.

درجات الحرارة في المحافظات

القاهرة 25 – 17

6 أكتوبر 26 – 15

العريش 25 – 15

الإسماعيلية 26 – 15

الغردقة 27 – 18

الأقصر 27 – 13

الوادي الجديد 26 – 12

سيوة 24 – 12

درجات الحرارة في مدن عربية غدًا

تشير التوقعات إلى أن مكة تسجل 31 درجة عظمى و23 صغرى، فيما تصل الحرارة في الرياض إلى 29 درجة عظمى.

وتشهد دمشق طقسًا باردًا نسبيًا بواقع 18 درجة عظمى و6 درجات صغرى، أما الخرطوم فتبقى عند أجواء مرتفعة نسبيًا بدرجة عظمى 35 وصغرى 24.

درجات الحرارة في مدن عالمية غدًا

تسجل إسطنبول غدًا 20 درجة عظمى و15 صغرى، بينما تهبط الحرارة في باريس إلى 10 درجات فقط للعظمى و2 للصغرى.

وتشهد بكين انخفاضًا شديدًا بدرجة عظمى 5 وصغرى تصل إلى درجتين تحت الصفر، فيما تسجل موسكو 4 درجات عظمى و3 درجات صغرى.

استقرار نسبي وتحذيرات مرورية

ورغم الاستقرار النسبي في حالة الطقس، تؤكد هيئة الأرصاد على ضرورة الحذر أثناء القيادة في الصباح، بسبب احتمالات تكون الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

كما نصحت الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وارتداء ملابس مناسبة نظرًا لانخفاض درجات الحرارة ملحوظًا ليلًا، مع ضرورة توفير دفء كافٍ للأطفال وكبار السن.