وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الملحقة بمركز التنمية الشبابية بحي السلام.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتعزيز التكامل بين الجانبين بما يخدم النشء ويوسّع قاعدة ممارسة الرياضة المدرسية.

وخلال الجولة، تابع الوزير والمحافظ معدلات التنفيذ داخل المدرسة التي ستعمل صباحًا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بينما يواصل مركز الشباب نشاطه مساءً في تقديم برامجه وخدماته للشباب، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المنشآت وتقديم خدمة تعليمية وتربوية متكاملة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي ، أن إنشاء المدارس اليابانية داخل مراكز الشباب يعكس توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النشء والرياضة، وربط العملية التعليمية بالأنشطة الرياضية لترسيخ القيم والانضباط والعمل الجماعي.

وأشار إلى أن النموذج الجديد يمثل خطوة نوعية تدعم الرياضة المدرسية وتفتح المجال لاكتشاف المواهب وصقلها داخل بيئة آمنة ومتطورة.