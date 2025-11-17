نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية ، لتعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع شركاء الاستثمار على توسيع أنشطة الحفر الإستكشافي ، نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية.

وتمكنت الشركة ، من حفر البئر الاستكشافي جمانة-1، حيث أثبتت التسجيلات الكهربائية وجود شواهد غازية و أظهرت النتائج معدل إنتاج يقدر بنحو 36 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وجار استكمال أعمال الاختبارات و تقييم المخزون المبدئي للبئر، تمهيدًا لوضعه على خريطة الإنتاج بعد غد.

ويمثل الكشف إضافة جديدة لأنشطة شركة أباتشي العالمية، شريك الاستثمار في حقول خالدة بالصحراء الغربية في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز، بالتوازي مع الزيت الخام، خاصة بعد تطبيق الحوافز الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع الاستثمار في إنتاج الغاز من مناطق عمل خالدة .