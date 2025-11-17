بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورة جديدة لها.

تفاصيل إطلالة لقاء الخميسي



وظهرت لقاء الخميسي ، بإطلالة بسيطة و راقية مرتدية فستانا باللون الأسود .

ونسقت معه حزام على الخصر باللون الأسود الجلد و هو ما جعل إطلالتها أنيقة.

وانتعلت لقاء الخميسي حذاء ذات الكعب العالى بلون الفستان.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتتميز لقاء الخميسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد انقاص وزنها .







وتعتمد لقاء الخميسي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



