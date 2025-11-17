رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الإثنين

شهد سعر الدولار في مصر خلال تراجعا علي مدار تعاملات الأسابيع الماضية مسجلا أقل من 48 جنيها بيعا وشراء بالبنوك.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو:

47.17 جنيه للشراء.

47.27 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصر ، نكست) عند:

47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الأهلي، القاهرة، الإسكندرية) لنحو:

47.11 جنيه للشراء.

47.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي،قطر الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي) نحو:

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (البركة، ميد بنك، أبو ظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني) لنحو :

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في أبو ظبي الأول ليسجل :

47.07 جنيه للشراء.

47.17 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (كريدي أجريكول،، إتش إس بي سي HSBC، الشركة المصرفية العربية) عند:

47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الإثنين

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي لنحو:

47.07 جنيه للشراء.

47.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

47.17 جنيه للشراء.



أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

47.15 جنيه للبيع.



متوسط سعر بيع الدولار اليوم الإثنين

47.15 جنيه للبيع.