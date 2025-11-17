بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك

يبحث المواطنون عن طريقة تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025، ضمن الخدمات الالكترونية المتاحة على منصة مصر الرقمية، والتي تتعلق بنحو 63 مليون مواطن من مستحقي التموين، حيث تم تفعيل رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025، ليتمكن المواطنين من الدخول عليه بسهولة وإجراء التحديثات الخاصة بالمعلومات الأساسية المسجلة على بطاقة التموين.

رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025

بدأت وزارة التموين إتاحة رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025، لمواطني محافظة بورسعيد كمرحلة أولى من مراحل تعميم الكارت الموحد بديل بطاقة التموين التقليدية، ويستهدف التحديث ضمان دقة المعلومات المسجلة عبر بوابة مصر الرقمية.

وقبل إتاحة رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025، كان المواطن يحتاج إلى التوجه إلى أقرب مديرية تموين لتحديث بياناته منعًا لإيقاف الصرف حال تغير تلك البيانات، والآن يمكن تحديث بيانات بطاقات التموين بسهولة من المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

يتم تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، عبر رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025 الرسمي بالخطوات التالية:

ـ ادخل إلى بوابة مصر الرقمية من هــنــا.

ـ سجل الدخول على المنصة او قم بإنشاء حساب جديد.

ـ اختر خدمات التموين.

ـ اضغط على تحديث البيانات أو تفعيل البطاقة.

ـ ادخل البيانات المطلوبة بدقة واضغط ارسال.

ـ انتظر كود التفعيل.

ـ قم بإدخال كود التفعيل لاتمام التحديث.

شروط تحديث بطاقة التموين

وفقًا لوزارة التموين، يجب على المواطن استيفاء شروط تحديث بطاقة التموين، على رأسها أن يتم التحديث عبر رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025 الرسمي، وأن تكون البيانات مطابقة تمامًا للبطاقة الشخصية.

كما يشترط الالتزام بتقديم معلومات صحيحة وخالية من أي بيانات مضللة أو مزيفة، واستخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط، مع رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود تلاعب أو انتحال هوية.

وتؤكد وزارة التموين أن جميع البيانات تخضع لسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية، وتتاح استمارات التحديث للمواطنين من محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر فقط، ويمكن لأرباب الأسر من غير المستفيدين بالتموين استيفاء الاستمارة لإضافة أسر جديدة إلى المنظومة.