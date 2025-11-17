قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك

خالد يوسف

يبحث المواطنون عن طريقة تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025، ضمن الخدمات الالكترونية المتاحة على منصة مصر الرقمية، والتي تتعلق بنحو 63 مليون مواطن من مستحقي التموين، حيث تم تفعيل رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025، ليتمكن المواطنين من الدخول عليه بسهولة وإجراء التحديثات الخاصة بالمعلومات الأساسية المسجلة على بطاقة التموين. 

رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025

بدأت وزارة التموين إتاحة رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025، لمواطني محافظة بورسعيد كمرحلة أولى من مراحل تعميم الكارت الموحد بديل بطاقة التموين التقليدية، ويستهدف التحديث ضمان دقة المعلومات المسجلة عبر بوابة مصر الرقمية.

وقبل إتاحة رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025، كان المواطن يحتاج إلى التوجه إلى أقرب مديرية تموين لتحديث بياناته منعًا لإيقاف الصرف حال تغير تلك البيانات، والآن يمكن تحديث بيانات بطاقات التموين بسهولة من المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

يتم تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، عبر رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025 الرسمي بالخطوات التالية:

ـ ادخل إلى بوابة مصر الرقمية من هــنــا.

ـ سجل الدخول على المنصة او قم بإنشاء حساب جديد.

ـ اختر خدمات التموين.

ـ اضغط على تحديث البيانات أو تفعيل البطاقة.

ـ ادخل البيانات المطلوبة بدقة واضغط ارسال.

ـ انتظر كود التفعيل.

ـ قم بإدخال كود التفعيل لاتمام التحديث.

شروط تحديث بطاقة التموين

وفقًا لوزارة التموين، يجب على المواطن استيفاء شروط تحديث بطاقة التموين، على رأسها أن يتم التحديث عبر رابط تحديث البيانات على بطاقات التموين 2025 الرسمي، وأن تكون البيانات مطابقة تمامًا للبطاقة الشخصية.

كما يشترط الالتزام بتقديم معلومات صحيحة وخالية من أي بيانات مضللة أو مزيفة، واستخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط، مع رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود تلاعب أو انتحال هوية.

وتؤكد وزارة التموين أن جميع البيانات تخضع لسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية، وتتاح استمارات التحديث للمواطنين من محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر فقط، ويمكن لأرباب الأسر من غير المستفيدين بالتموين استيفاء الاستمارة لإضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تصميم وأداء رياضي.. شاهد ميتسوبيشي ASX موديل 2026

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra بنصف الثمن وخصم 250 دولارا على Apple Watch Series 10

تيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه

أسهم وأموال ستخسرها أبل .. هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

