لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025

يحرص المواطنون على استخراج القيد العائلي بدقة وسهولة، خاصة عند التقديم على وظائف حكومية، أو تحديث بطاقات التموين، أو الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي. وتوفر وزارة الداخلية إمكانية استخراج القيد العائلي إلكترونيًا أو عبر المكاتب التقليدية، لضمان دقة البيانات وسهولة الحصول على الوثيقة.



الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي لأول مرة

لضمان قبول الطلب دون تأخير، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق لإثبات العلاقة الزوجية.

شهادات ميلاد مميكنة لجميع الأبناء لإثبات أفراد الأسرة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، ويجب أن تكون البطاقة سارية.

شهادات وفاة مميكنة لأي فرد متوفى من الأسرة.

نموذج 40 قيد عائلي، يتم شراؤه من السجل المدني لتقديم الطلب.

خطوات استخراج القيد العائلي من السجل المدني

للاستخراج لأول مرة، اتبع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني أو الإدارة العامة للأحوال المدنية.

تقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.

شراء نموذج 40 قيد عائلي وملء البيانات بدقة.

دفع رسوم استخراج القيد لأول مرة، والتي تبلغ 63 جنيهًا.

استلام إيصال يحدد موعد استلام القيد عادة خلال 3 أيام عمل.

شروط استخراج القيد العائلي لأول مرة

تتضمن الشروط الأساسية:

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وصالحة.

تقديم قسيمة زواج مميكنة لإثبات الحالة الاجتماعية.

شهادات ميلاد مميكنة لجميع الأبناء.

تقديم شهادة وفاة مميكنة عند الحاجة.

كتابة بيانات جميع أفراد الأسرة كاملة في حال وجود أكثر من زوجة أو أبناء من زيجات مختلفة.

استخراج القيد العائلي أونلاين

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج القيد العائلي إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي لتوفير الوقت والجهد:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق.

اختيار خدمة استخراج القيد العائلي المميكن.

إدخال بيانات مقدم الطلب والبيانات الأسرية بالكامل.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

تحديد موعد ومكان استلام القيد بعد إتمام الدفع.

تكلفة استخراج القيد العائلي إلكترونيًا

تبلغ رسوم الاستخراج الإلكتروني 65 جنيهًا، ويتم استلام القيد خلال 7 أيام عمل من تاريخ الدفع.

الأوراق المطلوبة للاستخراج الإلكتروني

لتجنب رفض الطلب، يجب التأكد من:

اكتمال بيانات الأسرة (زوج، زوجة، وأبناء).

شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

قسيمة زواج مميكنة.

شهادة وفاة مميكنة عند الحاجة.

تحديث الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي.

استخدمات القيد العائلي

يستخدم القيد العائلي في عدة أغراض مهمة:

التقديم على الوظائف الحكومية والخاصة.

استخراج أو تحديث بطاقات التموين.

إجراءات الجيش أو الشرطة.

التقديم للإسكان الاجتماعي.

توثيق البيانات في السفارات للحصول على التأشيرات.

نصائح لتجنب الأخطاء

التأكد من توافر جميع الأوراق المطلوبة قبل التوجه للسجل المدني.

تقديم وثائق محدثة ومميكنة لتجنب رفض الطلب.

يفضل الذهاب شخصيًا عند الاستخراج لأول مرة لتوضيح أي استفسارات.

استخدام الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد خاصة عند التحديث أو استخراج نسخ إضافية.