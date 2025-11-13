بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟

يهتم الكثيرون بالبحث عن عن الكارت الموحد بديل بطاقة التموين، حيث أن كارت الخدمات الموحد سيشمل جميع الخدمات، منها تكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل وصرف المرتبات والمعاشات، وفق تصريحات سابقة أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الكارت الموحد في بورسعيد

وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مستجدات منظومة الدعم وتطبيق الكارت الموحد، عبر إصدار الكارت الموحد الذي بدأ تجريبه في محافظة بورسعيد.

وأوضح أن الكارت الموحد يتيح للمواطن صرف المقررات التموينية والاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية الأخرى ضمن منظومة مؤمنة بالكامل وفقًا لمعايير الأمن السيبراني، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لميكنة الخدمات، وتحديث قاعدة بيانات المستحقين بما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية.

إطلاق الكارت الموحد

في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، أعلنت الحكومة عن إطلاق الكارت الموحد 2025 فبراير الماضي ، وهو بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تمثل بديلاً لبطاقة التموين التقليدية، مع إضافة خدمات أخرى مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الحكومية.

يهدف هذا الكارت إلى تبسيط الإجراءات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه تدريجيًا في جميع المحافظات بعد نجاح المرحلة التجريبية في بورسعيد.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية صُممت لتجمع بين عدة خدمات حكومية، مما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان.

الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد

صرف التموين والخبز إلكترونيًا.

الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

إجراء المدفوعات الحكومية عبر المنظومة الرقمية.

إمكانية السحب النقدي والشراء عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.

يمثل هذا الكارت نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يهدف إلى تقليل البطاقات الورقية وتوفير تجربة أكثر مرونة وسرعة للمواطنين.

ازاي اعمل الكارت الموحد؟

للحصول على الكارت الموحد 2025، يجب على المواطنين اتباع خطوات بسيطة تشمل:

فتح حساب في مكاتب البريد ، وهو شرط أساسي لإصدار الكارت. تسجيل البيانات الأساسية، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل. إجراء بصمة ذكية لضمان دقة توزيع الخدمات ومنع التلاعب. استلام رسالة نصية تحدد موعد ومكان استلام الكارت.

بعد إتمام هذه الخطوات، يصبح الكارت متاحًا للمواطن لاستخدامه في صرف التموين والخبز والخدمات الأخرى المتاحة على المنظومة.

كيف أستخرج الكارت الموحد؟

استخراج الكارت الموحد يتم من خلال بعض الجهات المعتمدة، وهي:

مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية.

مكاتب التموين للأسر المستفيدة من الدعم التمويني.

مكاتب التأمين الصحي للمواطنين المسجلين في المنظومة الصحية الشاملة.

يجب على المواطن إحضار بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل، وبيانات أفراد الأسرة عند التقديم.

ما هو الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

الكارت الموحد 2025 هو النظام الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تعميمه كبديل لبطاقة التموين القديمة، حيث سيتم نقل خدمات الدعم التمويني إلى الكارت الموحد تدريجيًا.

في البداية، سيستمر المواطنون في استخدام بطاقاتهم التموينية لحين استلام الكارت الجديد، وبعد التفعيل، سيتم إلغاء البطاقة التموينية التقليدية، ويصبح الكارت الموحد هو الوسيلة الرسمية للحصول على الدعم الحكومي.

ازاي افعل بطاقة التموين الجديدة؟

لتفعيل بطاقة التموين الجديدة على الكارت الموحد، يجب اتباع هذه الخطوات:

استخدام الكارت الموحد لأول مرة في ماكينة صرف التموين، ليتم تفعيل خدمة التموين والخبز تلقائيًا. إدخال الرقم السري المرسل عبر رسالة نصية بعد استلام الكارت. التأكد من تفعيل جميع أفراد الأسرة عند صرف التموين لأول مرة.

بمجرد تفعيل البطاقة، سيتم إيقاف البطاقة التموينية القديمة، ويصبح الكارت الموحد هو الوسيلة الوحيدة لصرف الدعم.

ما هي منظومة الكارت الموحد؟

منظومة الكارت الموحد هي نظام رقمي متكامل لإدارة الخدمات الحكومية، يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الموحدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أهداف منظومة الكارت الموحد

توفير بطاقة واحدة تجمع بين التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية.

تقليل الاعتماد على الأوراق والمستندات الورقية، مما يسهل الإجراءات.

مكافحة الفساد والتلاعب في الدعم الحكومي من خلال نظام ذكي يتتبع الاستهلاك.

تحقيق الشمول المالي عبر ربط المواطنين بالبنوك والخدمات المالية الرقمية.

هذه المنظومة تمثل خطوة جديدة نحو تحويل الخدمات الحكومية إلى نظام رقمي متكامل، يسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم دون تعقيدات.

ما هي مميزات الكارت الموحد؟

الكارت الموحد 2025 يقدم عدة مميزات تجعله بديلاً متطورًا لبطاقة التموين، من بينها:

سهولة الاستخدام: بطاقة واحدة لجميع الخدمات الحكومية.

الأمان والشفافية: يعتمد على البصمة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

إمكانية السحب النقدي والشراء الإلكتروني من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع.

سرعة تنفيذ المعاملات مقارنة بالأنظمة الورقية التقليدية.

توفير خدمات جديدة مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الحكومية.

هذه المزايا تجعل الكارت الموحد خطوة مهمة في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الدعم.

ما هي إجراءات استلام الكارت الموحد؟

بعد التقديم على الكارت الموحد 2025، سيتم إرسال رسالة نصية إلى المواطن تحتوي على:

موعد استلام الكارت.

مكان الاستلام (مكتب البريد، التموين، أو التأمين الصحي).

التعليمات الخاصة بالتفعيل والاستخدام.

عند استلام الكارت، يجب على رب الأسرة الحضور مع زوجته وأبنائه البالغين 16 عامًا فأكثر، حيث سيتم تسجيل جميع الأفراد على الكارت الواحد.

كيفية تفعيل الكارت الموحد لصرف التموين؟

لتفعيل خدمات التموين على الكارت الموحد، يجب القيام بالآتي:

استخدام الكارت في ماكينة الصرف لأول مرة. إدخال الرقم السري المُرسل عبر الهاتف. تأكيد بيانات الأسرة عند أول عملية صرف.

بمجرد تفعيل الكارت، سيتم تعطيل البطاقة التموينية القديمة، ويصبح الكارت الموحد هو الوسيلة الرسمية لصرف الدعم.

كيف يمكن استبدال الكارت الموحد في حالة الفقدان أو التلف؟

في حال فقدان الكارت أو تلفه، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

إبلاغ الخط الساخن 15999 لإيقاف الكارت القديم. التقدم بطلب بدل فاقد أو تالف عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد. دفع رسوم استخراج كارت جديد (تُقدر بـ 300 جنيه). استلام الكارت الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ويمثل الكارت الموحد 2025 تحولًا جذريًا في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يتيح للمواطنين تجربة أكثر كفاءة وشفافية في الحصول على التموين، الدعم الصحي، والمدفوعات الحكومية.

مع تعميم هذه المنظومة، سيكون المواطنون قادرين على إتمام معاملاتهم بسهولة وأمان، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.

ومع بدء تطبيقه في بورسعيد، تستعد الحكومة لتعميم الكارت في باقي المحافظات خلال الأشهر المقبلة، ليصبح البديل الرسمي لبطاقة التموين التقليدية، ويفتح بابًا جديدًا نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية.

