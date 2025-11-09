قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
رئيس كولومبيا: ما يجري في غزة اختبار وحشي لسلطة العالم
عمرو أديب: الإمكانيات ليست كل شيء.. دعونا نشجع الزمالك اليوم
مدبولي: الصناعة والنقل ركيزتان أساسيتان للنهضة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025
وزير الداخلية يأذن لـ 21 مصريا بالحصول على جنسية أجنبية
خطة الصدمة والحكم المصاب والغيابات.. 11 معلومة عن نهائى السوبر المصري
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. واستشهاد فلسطيني شرقي خان يونس
شروط حذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025
وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي
كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع عريس اليوم
القافلة 68 من زاد العزة من مصر إلى غزة تنطلق محمّلة بالأمل والمساعدات
شروط حذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025

محمد غالي

يتزايد اهتمام ملايين المواطنين في مصر بمعرفة الشروط الجديدة التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2025، والخاصة بحذف غير المستحقين نهائيا من بطاقات التموين، وذلك في إطار القرارات الأخيرة التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شروط حذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025


وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها الشاملة لتنقية منظومة الدعم التمويني في عام 2025، ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ويأتي ذلك من خلال مراجعة دقيقة لبيانات المواطنين المسجلين على بطاقات التموين، واستبعاد الفئات غير المستحقة بناء على محددات الدخل والملكية ومستوى المعيشة، في إطار التوجيهات الحكومية لترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا.

تموين

وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو حماية منظومة الدعم من أي تلاعب أو استفادة غير مشروعة، مشددة على أن الدعم حق للمواطن المستحق فقط، وأن عملية المراجعة تتم إلكترونيا بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان الدقة والشفافية.

شروط وأسباب حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الحالات التي تستوجب إيقاف أو حذف بطاقة التموين نهائيا، أبرزها وجود أرقام قومية غير صحيحة على البطاقة، أو استمرار تسجيل وصرف الدعم للأفراد المتوفين، إلى جانب البطاقات التي تضم أفرادا لا تربطهم علاقة أسرية حقيقية بصاحب البطاقة، وكذلك الأفراد المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة.

كما تشمل الشروط حذف البطاقات التي يثبت استخدامها بطريقة مخالفة، أو تلك التي لم تحدث بياناتها في المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

تدعو الوزارة المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية لضمان استمرار صرف الدعم دون انقطاع، موضحة أن عملية التحديث تشمل تسجيل رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة، شرط أن تصل إليه رسالة عبر  بون صرف الخبز  تفيد بضرورة تحديث البيانات.

ويمكن تنفيذ التحديث من خلال مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات أو عبر موقع  دعم مصر  الإلكتروني بإدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ثم تسجيل رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات الاتصالات.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

1. الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر.
2. إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.
3. تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.
4. في حال تطابق البيانات مع شركة الاتصالات يتم التحديث تلقائيا.
5. إذا لم يكن الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة، يجب تسجيله أولا في شركة الاتصالات ثم إعادة الخطوات السابقة.

مصير البطاقات غير المستخدمة لفترات طويلة

أوضحت وزارة التموين أن البطاقات التموينية التي لم تقم بصرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تتجاوز 6 أشهر متصلة توقف نهائيا، حيث يتم حذف بياناتها من قاعدة المنظومة التموينية ولا يعاد تفعيلها مرة أخرى.

كما يتخذ إجراء مماثل في حالة ضبط بطاقة تموين متروكة لدى المخبز أو البقال التمويني للمرة الثانية بعد إنذار صاحبها في المرة الأولى.

وتؤكد الوزارة أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، وضمان وصول الدعم التمويني بطرق عادلة ومنظمة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا، ضمن رؤية الدولة لبناء نظام دعم متكامل قائم على الشفافية والدقة.

