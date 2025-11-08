الشكاوى الحكومية تتلقي 13 الف شكوى في مجال التعليم وتتدخل لحسم استغاثات التموين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

واوضح الرفاعي أنه بالنسبة لقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، فالمنظومة أولت اهتماما ملحوظا بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة بقطاع التعليم بجميع مراحله؛ حيث تعاملت منظومة الشكاوى مع 13.2 ألف شكوى وطلب على مدار الشهر، وتم توجيه 10.5 ألف شكوى وطلب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و951 شكوى وطلبا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و577 شكوى وطلبا إلى مشيخة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ما تم توجيهه إلى المحافظات المختصة والهيئات المعنية.

وفي إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة والاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، قامت جهات الاختصاص بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل شكوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب والرد على 16.6 ألف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.

وكثفت المنظومة جهود متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص 4232 شكوى وطلبا وبلاغا، ونجحت الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في حسم والرد على 4378 شكوى وطلبا وردت خلال الشهر وعن فترات سابقة. وتمحورت موضوعات الشكاوى حول: بطاقات التموين، ارتفاع الأسعار، تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم، وغيرها.

وتعامل جهاز حماية المستهلك مع 1292 شكوى وبلاغا في أكتوبر الماضي، تضمنت تضرر أصحابها من ممارسات تجارية متنوعة، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1579 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 332 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 370 شكوى وبلاغا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة، بشن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر بشأن المخالفات المضبوطة والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتناول مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، في تقريره، جهود المنظومة الخاصة بشكاوى وبلاغات الطوارئ، موضحا أنه استمرارًا لحرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، فقد تعاملت المنظومة مع 3458 شكوى وبلاغا، على مدار الشهر، نالت أولوية قصوى في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف سرعة إزالة أسبابها والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد تنوعت موضوعات هذه الشكاوى والبلاغات، وبادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث نجحت في سرعة التعامل الفوري مع غالبية هذه البلاغات مع توثيق ما تم من إجراءات عقب معالجة كل منها.