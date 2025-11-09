محافظ القليوبية: تحرير 86 مخالفة وضبط 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم فى حملة تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة تموينية في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتكثيف الحملات الميدانية.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن الحملات أسفرت عن تحرير 86 مخالفة تموينية شملت إدارات (طوخ، قليوب، شبين القناطر، بنها، كفر شكر، وحي غرب شبرا الخيمة) تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والغلق بدون إذن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

كما تم في مركز ومدينة طوخ تحرير 7 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية ( بقالة، حلواني، عطاره، سوبر ماركت، مبيدات) فيما شهد حي غرب شبرا الخيمة تحرير 8 مخالفات للمخابز، من بينها 3 محاضر لتصرف في 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات نقص وزن الخبز وعدم إصدار بون الصرف.

وأكد محافظ القليوبية إستمرار تكثيف الحملات التموينية في جميع الإدارات التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والمخابز، ومواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتلاعب بالدعم