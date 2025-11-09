قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
محافظات

تموين القليوبية تفتتح أسواق اليوم الواحد بكفر شكر والقناطر الخيرية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

تواصل مديرية تموين القليوبية، تنفيذ مبادرة أسواق اليوم الواحد، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار
وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أنه سوف تنطلق اليوم فعاليات المبادرة اليوم الأحد، الموافق 9 نوفمبر 2025 في نطاق الإدارات التالية: كفر شكر: أمام كازيون وهايبر المدينة بشارع جمال عبدالناصر، القناطر الخيرية: شارع المسجد الكبير أمام مدرسة الصنايع. 
وأكدت مدير مديرية التموين بالقليوبية، أن المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة من الجهود المبذولة لضبط الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرةً إلى استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد داخل السلاسل التجارية الكبرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بسهولة وفي أسرع وقت

القليوبية بنها محافظ القليوبية

