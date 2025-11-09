تموين القليوبية تفتتح أسواق اليوم الواحد بكفر شكر والقناطر الخيرية

تواصل مديرية تموين القليوبية، تنفيذ مبادرة أسواق اليوم الواحد، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أنه سوف تنطلق اليوم فعاليات المبادرة اليوم الأحد، الموافق 9 نوفمبر 2025 في نطاق الإدارات التالية: كفر شكر: أمام كازيون وهايبر المدينة بشارع جمال عبدالناصر، القناطر الخيرية: شارع المسجد الكبير أمام مدرسة الصنايع.

وأكدت مدير مديرية التموين بالقليوبية، أن المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة من الجهود المبذولة لضبط الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرةً إلى استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد داخل السلاسل التجارية الكبرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بسهولة وفي أسرع وقت