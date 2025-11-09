قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسيوط تحرر 465 محضرًا للمخابز والأسواق

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها في تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لضبط المخالفين ومنع أي تلاعب في الأسعار أو في السلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط في الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية الفرعية ومباحث التموين، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير ٤٦٥ محضرًا متنوعًا شملت المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية.

التأكد من صلاحية السلع

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت ضبط المخالفات التموينية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين أو تهدر حقوقهم.

التصرف في كميات من الدقيق

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن الجهود أسفرت عن تحرير ٣٩٩ محضرًا للمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان أو لوحة بيانات، والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي قطاع الأسواق، تم ضبط ٤٤٧٠ عبوة دهانات منتهية الصلاحية، وضبط محطات وقود تصرفت وجمعت نحو ٤٨.٤٢٥ طن سولار وبنزين، بالإضافة إلى ١٤١٢ كيلو لحوم وفراخ وكبدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تم ضبط ٤٦٨ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز قام بتجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط سلع غذائية ومبيدات زراعية وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية، إلى جانب ٨ أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و٤ أجولة ردة بدون فواتير.

وشملت المحاضر أيضًا ١٣ محضر غلق لتجار تموينيين، و٧ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و٦ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و٤ محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و١٢ محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، إضافة إلى ١٣ محضرًا آخر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والأسواق التجارية.


واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن حملات الرقابة التموينية مستمرة يوميًا بجميع المراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حرصًا على تحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي ممارسات غير مشروعة.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين على أرقام (114)، أو عبر الأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.

أسيوط الرقابة التموينية محطات الوقود المخابز تلاعب في الأسعار مديرية التموين والتجارة الداخلية الإدارات التموينية المخابز البلدية المحال التجارية صلاحية السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

صلاة الجماعة

عالم أزهري يوضح سر اجتماع الملائكة في الفجر والعصر ودلالته على كرامة بني آدم

بالصور

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد