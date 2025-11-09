محافظ أسيوط: إزالة 40 حالة تعد واسترداد أكثر من 108 أفدنة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

إزالة 40 حالة تعدي

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 550 متر مربع من المباني، واسترداد 108 فدان و4 قيراط و21 سهم من الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم.

استرداد أراضي الدولة

وأضاف المحافظ أن الحملات نفذت في نطاق 8 مراكز وحي وهم: ساحل سليم، صدفا، القوصية، منفلوط، الفتح، الغنايم، أبنوب، ديروط، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، فضلاً عن التنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر أن الإزالات تضمنت 3 حالات تعدي لاسترداد أراضي تقنين إصلاح زراعي بمركز ساحل سليم، و4 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية بمركز القوصية، و16 حالة إزالة فورية تعدي على أراضي زراعية بمركز الفتح، و3 حالات بمركز أبنوب و10 حالات بمركز ديروط تعديات على أراضي تابعة للريف المصري وحالة واحدة بكل من صدفا ومنفلوط والغنايم على أراضي زراعية مؤكدًا على استمرار تنفيذ تلك الحملات في مختلف المراكز لاسترداد حق الدولة وردع المخالفين.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.