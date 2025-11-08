بشرى.. استقرار أسعار السلع التموينية وطرح زيت التموين بـ30 جنيها

تشهد الأسواق المصرية استقرارا ملحوظا في أسعار السلع التموينية خلال الفترة الحالية، بفضل جهود وزارة التموين في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، ضمن خطة الدولة لحماية الفئات محدودة الدخل والحفاظ على استقرار الأسواق.

زيت التموين بسعر مدعوم من الدولة

أعلنت وزارة التموين عن طرح عبوة زيت التموين بسعر 30 جنيهًا فقط، ضمن منظومة الدعم التمويني الموجهة لمستحقي الدعم.

ويأتي هذا السعر في إطار حرص الدولة على استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميا.

تحديث دوري لبيانات الدعم لضمان العدالة

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه يتم تحديث بيانات منظومة الدعم كل ثلاثة أشهر لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا، بما يعزز كفاءة التوزيع والشفافية في المنظومة، وهذا الإجراء الدوري يهدف إلى منع تسرب الدعم لغير مستحقيه وتوجيه الموارد إلى المواطنين المستحقين فعليًا.

لا زيادات في الأسعار واستقرار بالأسواق

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه لا توجد أي زيادات حالية في أسعار السلع التموينية.

وأضاف أن السوق تشهد حالة من الاستقرار النسبي بفضل الرقابة الحكومية المستمرة على منافذ البيع، سواء في المجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التابعة لوزارة التموين.

يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع أي مخالفات.