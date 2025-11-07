غرفة الجيزة التجارية: لا زيادة في أسعار السلع التموينية.. والدولة تتجه للدعم النقدي

أكد أسامة الشهاده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن وزارة التموين تطرح زيت التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة، مشيرًا إلى أنه منتج مدعوم من الدولة.

وأضاف أسامة الشهاده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر مساء الجمعة، أن الدولة تتجه تدريجيًا نحو إلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي المباشر، بما يتيح للمواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته.

وأوضح "أسامة الشهاده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات" أن وزارة التموين تُحدث بيانات الدعم كل ثلاثة أشهر لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا توجد أي زيادات في أسعار السلع التموينية خلال الفترة الحالية، وأن السوق يشهد استقرارًا نسبيًا بفضل الرقابة الحكومية المستمرة على منافذ البيع.