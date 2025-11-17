قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري
المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، والذي جاء تحت عنوان:
“مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كلٍّ من المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري ، والمستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار الدكتور كريم خميس رئيس مجلس الدولة بالعراق، والقاضي محسن يحي طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية اليمنية، ومحمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
 

إضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء بالاتحاد، وهي: الإمارات، العراق، ليبيا، تونس، الكويت، الأردن، اليمن، السودان، البحرين، موريتانيا، الجزائر، لبنان والمغرب، فضلًا عن نخبة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، والخبراء القانونيين والأكاديميين.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص شكرها وتقديرها للسيد المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري، على الدعوة الكريمة لهذا المحفل الرفيع الذي ينعقد برعاية كريمة من رئيس الجمهورية ، مشيدة بانعقاد هذا المؤتمر العربي المهم، الذي يجسّد نموذجًا مشرفًا للتعاون بين الدول العربية في مواجهة تحديات المستقبل، ولا سيما في ظل التطورات الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، و يمثل محورًا استراتيجيًا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وما يرتبه من تحديات وفرص في منظومة العدالة الإدارية.

وأضافت رئيسة المجلس أن النقاشات التي شهدها المؤتمر حول مستقبل العدالة الإدارية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدة دعم المجلس القومي للمرأة الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التقاضي وتمكين المرأة من أداء دور فاعل داخل هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة وكفاءة العدالة.

كما أوضحت أن هذا التجمع القانوني الرفيع يحمل رسالة واضحة مفادها أن العدالة العربية تسير بخطى ثابتة نحو التحديث والابتكار، مشيدة بما تضمنته الجلسات من رؤى وخبرات رائدة تُثري العمل القضائي وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العدالة الإدارية.

وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من السادة المستشارين وأساتذة القانون وخبراء الذكاء الاصطناعي من الدول العربية والأجنبية، ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية التي تناولت أحدث التوجهات العالمية في دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء، وإمكانات توظيفه في دعم كفاءة وشفافية العدالة الإدارية

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة امل عمار المستشارة أمل عمار الذكاء الاصطناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد