جمال الخضري اليوسف.. رجل أعمال وطني يجمع بين الطموح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية ويدعم جهود التنمية

في مجتمعات تُبنى بسواعد أبنائها وتُخلّد بأسماء روادها، يبرز أشخاص تركوا بصمتهم الحقيقية في مسيرة العمل والإنتاج والعطاء، فكانوا قدوة في الالتزام والمسؤولية المجتمعية.

ومن بين هؤلاء الرموز التي صنعت فارقًا حقيقيًا في محيطها الإنساني والاقتصادي، يأتي اسم الأستاذ جمال الخضري اليوسف، أحد أبناء محافظتي الشرقية والبحر الأخمر، ورجل الأعمال الذي جمع بين النجاح التجاري والنشاط المجتمعي والوطني في منظومة متكاملة من العطاء.

بدأ جمال الخضري اليوسف رحلته منذ عام 1986 حين خاض مجال التجارة إلى جوار والده في تجارة المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، ليواصل مسيرته في محافظة البحر الأحمر ويُوسع نشاطه التجاري بتأسيس سلسلة ماركت كبرى، ثم الدخول بقوة إلى مجال التوريدات الفندقية والتوكيلات التجارية، متعاملًا مع عدد من الشركات العالمية داخل مصر وخارجها، الأمر الذي جعله من أبرز الأسماء في هذا القطاع الحيوي.

ولم يقتصر نشاطه على التجارة فقط، بل امتد إلى الاستثمار والتطوير العقاري، وإلى الاستثمار الزراعي من خلال امتلاكه نحو 210 أفدنة في الوادي الجديد والمنيا يجري العمل على استصلاحها وحفر الآبار بها دعمًا لمشروعات الدولة في التوسع الزراعي وتوفير فرص العمل للشباب. كما أسس مصنعًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير خامات الحلويات الفندقية وتغطية احتياجات فنادق البحر الأحمر، دعمًا للصناعة الوطنية.

إلى جانب ذلك، يُعد الأستاذ جمال الخضري نموذجًا للفاعل المجتمعي الحقيقي، إذ يشارك بصفة دائمة في كل المناسبات العامة والوطنية في محافظتي الشرقية والبحر الأحمر، ويولي اهتمامًا خاصًا برعاية الأيتام والأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم مساعدات غذائية وملابس ودعم نقدي، كما بادر بإنشاء أربع حضانات داخل مستشفى الغردقة العام على نفقته الخاصة إيمانًا منه بدور رجال الأعمال في خدمة المجتمع، كما يعد إنشاء بنك الدم الإقليمي بالبحر الأحمر على نفقته الخاصة، أحد أهم الأعمال التي قام الخضري بتنفيذها، وسيتم الافتتاح عقب الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الممثل في مجلس النواب.

سياسيًا، يمتلك مسيرة حافلة في العمل الحزبي بدأت منذ عام 2007، ثم التحق بحزب المؤتمر بعد ثورة يونيو 2013، وصولًا إلى انضمامه إلى حزب مستقبل وطن في عام 2021 حيث تولى مهام الأمين العام المساعد للجنة الصناعة ثم أمين أمانة العمل الجماهيري بمحافظة البحر الأحمر، ليكون أحد الوجوه الفاعلة في الساحة السياسية والمجتمعية، والمشارك الدائم في جميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية منذ عام 2014.

في الداخل، نظم الخضري، عددًا من الفعاليات الوطنية والمؤتمرات والندوات التثقيفية لدعم الدولة المصرية وتوعية المواطنين بكل ما منجزات الدولة وتحدياتها، وكان أبرز تلك الفعاليات تنظيمه لمؤتمر جماهيري حاشد، بحضور آلاف المواطنين بمحافظة البحر الأحمر، في أثناء الاستحقاق الرئاسي، وذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2023، ودائم الحرص على الاحتفال السنوي بذكرى نصر أكتوبر المجيد وتكريم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء.

يحرص الخضري، كذلك، خلال وجوده خارج مصر، على مشاركة الجاليات المصرية في الفعاليات والمناسبات الوطنية، وتدشين مؤتمرات داعمة للدولة المصرية واحتفاءً بمنجزاتها، كان أبرزها القيام بعمل وتنظيم مؤتمر للجالية المصرية في بلجيكا احتفالًا بافتتاح قناة السويس، خلال زيارته هناك.

بهذه السيرة الغنية بالإنجازات، يُجسد الأستاذ جمال الخضري اليوسف نموذجًا واقعيًا لرجل الأعمال الوطني الذي يجمع بين الطموح الاقتصادي، والمسؤولية الاجتماعية، والالتزام الوطني، ليسهم بجهوده في دعم التنمية وتحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة وازدهارًا.