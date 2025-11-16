قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
رياضة

ماذا قال تريزيجيه عن أشرف بن شرقي؟.. تفاصيل

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
باسنتي ناجي

كشف محمود تريزيجيه نجم الأهلي عن مفاجأة بشأن تعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب أشرف بن شرقي.

تريزيجيه عن أشرف بن شرقي 

وقال تريزيجيه في تصريحات إذاعية:"إدارة الأهلي سألتني عن بن شرقي وعن شخصيته قبل التعاقد معه، وقلت إنه محترف ولا يفتعل المشاكل".

أشرف بن شرقي: السوبر بداية لمزيد من البطولات مع الأهلي

وكان قد عبّر المغربي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

فرحة لا توصف بعد التتويج بالسوبر

قال بن شرقي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الفوز بهذه البطولة يحمل أهمية خاصة بالنسبة له ولجميع زملائه في الفريق، مؤكدًا أن السوبر المصري بطولة غالية تضاف إلى تاريخ النادي وإلى مسيرته الشخصية مع الكرة المصرية. وأوضح: “هذه بطولة مهمة لكل اللاعبين والجماهير، ولكل من يحب النادي الأهلي، وسعيد جدًا أن أكون جزءًا من هذا الإنجاز”.

هدف مميز في توقيت مثالي

وأشاد بن شرقي بالروح الجماعية التي ظهر بها الفريق خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن تسجيله للهدف الأول في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو كان لحظة مميزة بالنسبة له، لكنه شدد على أن المكسب الأهم هو تحقيق البطولة وليس التسجيل الشخصي. وأضاف: “مش بيفرق معايا أسجل أو لا، المهم إن الفريق يفوز ونرفع الكأس”.

الأهلي لا يكتفي ببطولة

وأكد اللاعب المغربي أن التتويج بالسوبر المصري لن يكون الأخير، مشددًا على أن الفريق يمتلك الطموح والعزيمة لتحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة، قائلًا: “إن شاء الله البطولة دي تكون بداية لسلسلة بطولات جديدة مع الأهلي”.

جماهير الأهلي مصدر القوة

واختتم بن شرقي تصريحاته بالإشادة بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري الكبير يمنح اللاعبين طاقة وحافزًا إضافيًا داخل الملعب، وقال: “جمهور الأهلي كبير وعظيم، ويمنحنا القوة والمسؤولية لنواصل الانتصارات، والحمد لله على التتويج والفرحة الكبيرة”.


 

بهذا الفوز، يضيف الأهلي بطولة جديدة إلى سجله الحافل، بينما يثبت بن شرقي نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.

