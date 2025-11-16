أبرز مباريات اليوم الأحد 16-11-2025 والقنوات الناقلة



تنطلق اليوم الأحد 16 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة أذربيجان ضد فرنسا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

- المجر X آيرلندا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

- البرتغال X أرمينيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

- أذربيجان X فرنسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- أوكرانيا X آيسلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- ألبانيا X إنجلترا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- صربيا X لاتفيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- إيطاليا X النرويج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم



- نيجيريا X الكونغو الديمقراطية – الساعة 9 مساء