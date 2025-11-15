قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربنا يغفر لك.. أشرف بن شرقي ينعي الراحل محمد صبري

محمد صبري
محمد صبري
سارة عبد الله

نعى أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، نجم الزمالك الراحل محمد صبري بعد وفاته إثر حادث سير بالتجمع.

وكتب بن شرقي عبر ستوري انستجرام: “لا حول ولا قوة الا بالله البقاء والدوام لله ربنا يرحمك ويغفر لك”.

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس. 

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء. 

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وفاة محمد صبري أشرف بن شرقي الأهلي الزمالك الراحل محمد صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

بيراميدز

مواجهة سهلة.. تعرف على منافس بيراميدز في كأس مصر

محمد صبري

مينا ماهر عن محمد صبري: يارب ارحمه وصبرنا

الزمالك

الزمالك يعقد جلسة مع أحمد عبد الرؤوف.. اعرف السبب

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد