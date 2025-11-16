قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة
تريزيجيه: الأهلي داس على وش أفريقيا كلها في السنوات الماضية

تريزيجيه
تريزيجيه
باسنتي ناجي

أشاد اللاعب محمود تريزيجيه نجم الأهلي ، بفريقه القلعة الحمراء خلال السنوات السابقة.

تريزيجيه يشيد بالاهلي

وقال تريزيجيه خلال تصريحات إذاعية: “ الأهلي داس على وش أفريقيا كلها في السنوات الماضية”.

تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»

استهل محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، ظهوره في برنامج الكورة مع فايق بتقديم خالص التعازي في وفاة محمد صبري، نجم الزمالك السابق، مؤكّدًا أن الوسط الرياضي فقد أحد رموزه أصحاب الخلق الطيب، وأن رحيله شكّل صدمة للجميع.

وتحدّث تريزيجيه عن بدايته داخل أسوار النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه تربّى منذ الصغر على تحمل المسئولية في كل موقف، سواء داخل الملعب أو خارجه.

 وقال إن هذا المبدأ كان جزءًا أساسيًا من تكوين شخصيته الرياضية، وإن الأهلي دائمًا ما يغرس في لاعبيه روح الانضباط والالتزام

ذكريات ركلة الجزاء أمام الزمالك

واستعاد تريزيجيه كواليس ركلة الجزاء الشهيرة أمام الزمالك في الدوري، مؤكّدًا أنه كان المسدد الأول المتفق عليه داخل الفريق، وأن زملاءه دعموا قراره داخل الملعب. وأضاف أن هذه اللحظة كانت دقيقة بالنسبة له على المستوى النفسي، لكنه كان يشعر بثقة كبيرة في قدرته على التسجيل ولم يفكر لحظة في إمكانية إهدارها.

مساندة بن شرقي قبل التسديد

وكشف تريزيجيه عن لفتة إنسانية من المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، والذي قال له قبل تسديد الركلة: “ربنا يعينك يا خويا”، معتبرًا أن هذا التصرف يعكس الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين مهما كانت المنافسة داخل الملعب.

مسئولية تجاه جماهير الأهلي

وأكد تريزيجيه أنه يدخل كل مباراة وهو يشعر بأنه يحمل آمال جماهير الأهلي، موضحًا: “أنا بنزل الماتشات شايل حمل الناس”، وأن هذا الشعور يمنحه دافعًا إضافيًا لتقديم الأفضل دائمًا.
 

العودة لتحقيق البطولات

وأشار النجم الدولي إلى أن عودته من الاحتراف الخارجي جاءت بهدف واحد: تحقيق المزيد من البطولات مع الأهلي. وأكد أن كل مباراة يخوضها يتعامل معها وكأنها نهائي أو مواجهة أمام ريال مدريد، لأن الأهلي لا يعرف سوى اللعب من أجل الفوز.

تريزيجيه الاهلي الزمالك

