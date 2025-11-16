قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة
خالد طلعت: الأهلي لم يخسر أي بطولة محلية خلال آخر 4 مواسم

خالد طلعت
خالد طلعت
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام الأهلي خلال آخر أربع مواسم من الدوري.

أرقام الأهلي 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل تعلم أن الأهلي لم يخسر أي بطولة محلية خلال أخر 4 مواسم بما فيهم الموسم الحالي.

الأهلي فاز بكل البطولات المحلية التي شارك فيها بالفريق الأول خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

كافة البطولات التي توجت بها الفرق الأخرى خلال هذه الفترة لم يشارك فيها الأهلي أو شارك بفرق الناشئين.

الأهلي حصل على 10 بطولات في هذه الفترة هي كل البطولات التي شارك فيها بالفريق الأول: 3 دوري ممتاز - 2 كأس مصر - 5 سوبر مصري

البطولات التي ذهبت للفرق الأخرى : الزمالك 1 كأس مصر ، وبيراميدز 1 كأس مصر (انسحب الأهلي من بطولة وتم حرمانه من المشاركة في البطولة الأخرى)

سيراميكا كليوباترا (3 كأس الرابطة) اعتذر الأهلي عن المشاركة في بطولتين منهم وشارك في الثالثة بفريق الشباب".

وفي إطار أخركشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد عودة نجم خط وسط الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور إلى الملاعب و موقفه من المشاركة مع الأهلي.


وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"طبيب الأهلي يمنح الضوء الأخضر لييس توروب للاعتماد على إمام عاشور بداية من اللقاء المقبل أمام شبيبة القبائل".

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية.

