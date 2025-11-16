فاروق جعفر ينعى محمد صبري: من أنقى أبناء الزمالك.. ورحيله صدمة

نعى فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، وفاة محمد صبري، مؤكدًا أن رحيله مثل صدمة كبيرة وخسارة لأحد أكثر أبناء النادي إخلاصًا وانتماءً.

قال جعفر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمد صبري كان "ابنًا من أبناء الزمالك"، مشيرًا إلى أنه تعرف عليه منذ بداياته في قطاع الناشئين، وكان شاهدًا على التزامه واجتهاده ومحبته للنادي.

أضاف: «"صبري كان يعشق الزمالك بشكل لا يُصدق، كان يقطع المسافة يوميًا من أبو النمرس إلى النادي دون شكوى، لم يكن يطلب شيئًا سوى أن يكون موجودًا في مكانه الذي يحبه، استمر في خدمة النادي لاعبًا ومدربًا وإداريًا، وظل وفيًا للكيان حتى آخر يوم».

أكد جعفر أن الراحل لم يحصل على التقدير الكافي داخل النادي أو إعلاميًا رغم موهبته الكبيرة وقدراته المميزة داخل الملعب، قائلًا: «محمد صبري كان لاعبًا استثنائيًا، يمتلك المهارة والتسديد والرؤية، وكان مطيعًا ومتقبلًا للنصيحة دائمًا، لم يأخذ حقه كما ينبغي، سواء داخل النادي أو أمام الجماهير، لكنه عُوِّض في آخر أيامه بنجاحه كمحلل ومقدم برامج، وقدّم صورة محترمة لنفسه وللزمالك».

أشار نجم الزمالك السابق إلى أن القرار الذي اتخذه النادي مؤخرًا بتكريم اسم محمد صبري خطوة تقدر عطاءه وتاريخه، مؤكدًا أن اللاعب سيظل رمزًا خالدًا: «من حقه أن يُكرَّم، فهو من أبناء النادي المخلصين. محمد صبري سيبقى علامة في تاريخ الزمالك، والكل يشهد على أخلاقه واحترامه وتواضعه».

اختتم فاروق جعفر حديثه بالدعاء للفقيد: «ربنا يرحمه ويصبر أسرته وأولاده وكل محبيه، محمد صبري سيظل في قلوبنا، ولن ننسى ما قدمه لنادي الزمالك ولا أخلاقه التي شهد بها الجميع».