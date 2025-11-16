عمرو الحديدي يُناشد مُحبي محمد صبري برد الجميل لأسرته

وجّه عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة مؤثرة عقب وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، داعيًا كل من تربطه علاقة بالراحل أو كان له دين أو معروف عنده إلى رده لأسرته تقديرًا لما قدمه صبري طوال مسيرته.

أكد الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الدعاء للراحل هو أقل ما يمكن تقديمه في هذا الوقت العصيب.

أوضح الحديدي أن محمد صبري لم يكن مجرد لاعب كبير داخل الملعب، بل كان صديقًا مقربًا له وصاحب مواقف نبيلة، مشيرًا إلى أنه كان معروفًا بطيبة قلبه ووقوفه بجانب الجميع. وأضاف أن صبري كان «حبيب الكل»، لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وروح محبة.

وفي ختام حديثه، دعا عمرو الحديدي الله أن يمنح أسرة محمد صبري الصبر والسلوان، مؤكدًا أن رحيله خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية ولجميع من عرفوه، وأن ذكراه ستظل باقية في قلوب محبيه وزملائه.