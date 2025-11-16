لم يحظ بالتكريم المناسب.. أحمد صالح: محمد صبري مخدش حقه وهو عايش

أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الراحل محمد صبري، نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر السابق، لم يحصل على التكريم المستحق وهو على قيد الحياة، مما تسبب له في حالة حزن.

وقال أحمد صالح، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

"محمد صبري موهبة كبيرة في كرة القدم وقدم الكثير لمنتخب مصر وفريق الزمالك، ومن وجهة نظري أن صبري لم يحصل على حقه بالشكل الكافي وهو على قيد الحياة".

وأضاف: “محمد صبري كان محبوبًا من الجميع، مع اختلاف الانتماءات بين الأهلي والزمالك، وهو يتمتع بسيرة طيبة ومشوار كروي أكثر من رائع”.