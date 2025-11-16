بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة إمام عاشور للملاعب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد عودة نجم خط وسط الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور إلى الملاعب و موقفه من المشاركة مع الأهلي.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"طبيب الأهلي يمنح الضوء الأخضر لييس توروب للاعتماد على إمام عاشور بداية من اللقاء المقبل أمام شبيبة القبائل".

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية.