قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة إمام عاشور للملاعب
تركيا تحذر: فصل الشتاء في غزة قد يزيد الأوضاع صعوبة.. ومستعدون للتحرك العسكري إذا لزم
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة إمام عاشور للملاعب

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد عودة نجم خط وسط الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور إلى الملاعب و موقفه من المشاركة مع الأهلي.


وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"طبيب الأهلي يمنح الضوء الأخضر لييس توروب للاعتماد على إمام عاشور بداية من اللقاء المقبل أمام شبيبة القبائل".

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية.

الإعلامي أحمد حسن أحمد حسن الأهلي المنتخب الوطني إمام عاشور لييس توروب طبيب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

قانون الإيجار القديم

بداية من الشهر المقبل.. الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

محمد صبري نجم الزمالك الراحل

رسميا.. لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم نادي الزمالك

ترشيحاتنا

حودة بندق وتومي

«مزيكا صالونات» يعود بقوة.. حودة بندق وتومي يصنعان أغنية في 6 ساعات

زواج احمد سالم

نجوم الفن والإعلام يشاركون أحمد سالم احتفاله بعقد قرانه على رشا بدوي

درة

درة تنطلق في تصوير "علي كلاي" استعدادًا لسباق رمضان 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد