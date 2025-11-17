ياسر ريان: كأس الأمم الأفريقية تحدي صعب لمنتخب مصر

أعرب ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن عدم رضاه عن استفادة منتخب مصر من دورة العين الودية، مؤكدًا أن البطولة لن تحقق المكاسب القوية المنتظرة، مشيرًا إلى أن طريقة اللعب أمام أوزبكستان كانت غريبة ولم تُظهر الشكل المطلوب من المنتخب.

وأضاف ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة الرأس الأخضر هو الدفع بأحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، خاصة في ظل إصابة محمد الشناوي، مؤكدًا أن مركز الحراسة يحتاج لثبات قبل المباريات المقبلة.

وأكد نجم الأهلي السابق أن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة ستكون صعبة على المنتخب الوطني، موضحًا أنه كان من الضروري خوض مباريات ودية أمام منتخبات إفريقية لإعداد الفريق بالشكل الأمثل قبل البطولة.

وشدد ياسر ريان على أن بطولة الدوري تُلعب في الأساس من أجل خدمة منتخب مصر، مطالبًا الجميع بدعم المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التنسيق بين اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب بشأن ضم لاعبي بيراميدز، في ظل ارتباط النادي بالمشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال.