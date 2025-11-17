أخبار أسوان| حفل لأطفال السكر. ندوات توعوية لذوي الإعاقة.. وحملة تطعيمات

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأحد الموافق : 16/11/2025.

تواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للإطمئنان على حالة 4 أطفال ، والذين يتلقوا أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع الأقصر الطبى حيث يتواجد 3 أطفال بقسم العناية المركزة.

بينما يرقد طفل أخر بالقسم الداخلى ، فى حين تم إحالة طفل لمستشفى أسيوط الجامعى لإستكمال الفحوصات الطبية المتخصصة ولضمان أعلى مستوى من الرعاية الصحية .

محافظ أسوان يتابع مصابى حادث أتوبيس الأطفال..ويقرر صرف تعويضات عاجلة|صور

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وذلك فى لقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك ، وإستعراض مجموعة من المقترحات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء أسوان من ذوى الهمم ، مع مناقشة آليات دعم هذه الفئة المتميزة عبر تطوير برامج فعالة تستجيب لإحتياجاتهم .



محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة..صور

جهود متنوعة

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الندوة التوعوية التى نظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس بمكتبة مصر العامة ، وبحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية ، وعدد من الأسر وأبنائهم من ذوى الهمم ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "أسرتى قوتى " التى تُقام برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية .



محافظ أسوان يشهد الندوة التوعوية لمبادرة أسرتي قوتي برعاية السيدة انتصار السيسي.. صور

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل مدرسة التربية الفكرية بطريق السادات ، والتى تعتبر إحدى أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة بالمحافظة ، والتى تضم 26 فصل دراسى تستوعب نحو 342 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية .



محافظ أسوان يتفقد مدرسة التربية الفكرية .. صور

أطلقت مديرية الصحة بأسوان، من خلال إدارة الطب الوقائى، حملة تطعيمات محدودة ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية للفئة العمرية من 9 شهور حتى 12 عاما، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية داخل التجمعات السكانية.



حملة تطعيمات محدودة ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بأسوان..صور

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لمرضى السكرى ، والذى نظمته جمعية أسوان لرعاية أطفال السكر بالمركز الثقافى الإفريقى ( متحف النيل الوثائقى سابقاً ).



احتفال جمعية أسوان لرعاية أطفال السكر باليوم العالمى لمرضى السكرى بالمركز الثقافى الإفريقى