حملة تطعيمات محدودة ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بأسوان..صور

أطلقت مديرية الصحة بأسوان، من خلال إدارة الطب الوقائى، حملة تطعيمات محدودة ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية للفئة العمرية من 9 شهور حتى 12 عاما، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية داخل التجمعات السكانية.

جاء ذلك خلال بدء الفرق الطبية أعمالها صباح اليوم داخل المدارس الابتدائية والحضانات، حيث انتشرت فرق التطعيم فى مقار تجمعات الأطفال لضمان الوصول إلى أعلى نسبة تغطية ممكنة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء إعطاء اللقاحات للفئات المستهدفة.

التطعيم

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بأسوان، أن الحملة مستمرة حتى 4 ديسمبر القادم، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة انتشار موسعة تشمل تعميم الفرق الطبية بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظة، إلى جانب العمل داخل المدارس لضمان الوصول لكل طفل مستهدف.

وأوضح أبو المجد أن الفرق المشاركة بالحملة تم تدريبها مسبقاً على آليات إعطاء اللقاح وطرق متابعة الأطفال بعد التطعيم، حرصاً على توفير أعلى معدلات الأمان والجودة، لافتاً إلى أن الحملات المحدودة تأتى كإجراء وقائى للحفاظ على صحة الأطفال ومنع ظهور أى بؤر للعدوى داخل المجتمع.