النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
محافظات

محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة..صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وذلك فى لقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك ، وإستعراض مجموعة من المقترحات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء أسوان من ذوى الهمم ، مع مناقشة آليات دعم هذه الفئة المتميزة عبر تطوير برامج فعالة تستجيب لإحتياجاتهم .

وفى مقدمتها دراسة تخصيص مقر رسمى للمجلس داخل المحافظة ليعمل كحلقة وصل مباشرة وسريعة للتدخل فى تلبية مطالب ذوى الإعاقة وتذليل ما قد يواجههم من عقبات بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة ، كما تم طرح مبادرات لتعزيز التمكين الاقتصادى لذوى الهمم تشمل إشراكهم بفاعلية فى المعارض والفعاليات التى تنظمها المحافظة بهدف دعم مشروعاتهم الصغيرة ، وصقل مهاراتهم الفنية ، وتنمية مواهبهم فى مجالات الحرف والمشغولات اليدوية.

ذوى الإعاقة

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذا اللقاء يأتى متواكباً التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بأبنائه من ذوى القدرات الخاصة .

ولفت إلى أن محافظة أسوان تعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم وتسخير جميع الإمكانيات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة بما يضمن لهم حياة كريمة وفرص أوسع للإندماج والتمكين ، فيما أعربت الدكتورة إيمان كريم عن خالص شكرها لمحافظ أسوان على التعاون الجاد والمثمر ، وما تبذله المحافظة من جهود حقيقية لتلبية مطالب ذوى الإعاقة وتوفير بيئة داعمة لهم .

وأشار إلى إستمرار التنسيق المشترك لتعزيز الخدمات وتطوير المبادرات المستقبلية ، وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

