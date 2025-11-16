محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة..صور

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وذلك فى لقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك ، وإستعراض مجموعة من المقترحات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء أسوان من ذوى الهمم ، مع مناقشة آليات دعم هذه الفئة المتميزة عبر تطوير برامج فعالة تستجيب لإحتياجاتهم .

وفى مقدمتها دراسة تخصيص مقر رسمى للمجلس داخل المحافظة ليعمل كحلقة وصل مباشرة وسريعة للتدخل فى تلبية مطالب ذوى الإعاقة وتذليل ما قد يواجههم من عقبات بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة ، كما تم طرح مبادرات لتعزيز التمكين الاقتصادى لذوى الهمم تشمل إشراكهم بفاعلية فى المعارض والفعاليات التى تنظمها المحافظة بهدف دعم مشروعاتهم الصغيرة ، وصقل مهاراتهم الفنية ، وتنمية مواهبهم فى مجالات الحرف والمشغولات اليدوية.

ذوى الإعاقة

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذا اللقاء يأتى متواكباً التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بأبنائه من ذوى القدرات الخاصة .

ولفت إلى أن محافظة أسوان تعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم وتسخير جميع الإمكانيات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة بما يضمن لهم حياة كريمة وفرص أوسع للإندماج والتمكين ، فيما أعربت الدكتورة إيمان كريم عن خالص شكرها لمحافظ أسوان على التعاون الجاد والمثمر ، وما تبذله المحافظة من جهود حقيقية لتلبية مطالب ذوى الإعاقة وتوفير بيئة داعمة لهم .

وأشار إلى إستمرار التنسيق المشترك لتعزيز الخدمات وتطوير المبادرات المستقبلية ، وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين .