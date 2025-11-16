قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد أهمية الحوار مُتعدّد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار النووي
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 16-11-2025

الخضراوت والفاكهة
الخضراوت والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد الموافق : 11/16 /2025 استقراراً نسبياً فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضروات

- سعر كيلو الطماطم  20 جنيهًا

- سعر الـ2 كيلو بطاطس 25 جنيهًا

- سعر البطاطا الدمياطى المسكرة 12 جنيهًا للكيلو

- سعر البصل الأبيض للكيلو 35 جنيهًا

- سعر البصل الأحمر 15 جنيهًا للكيلو

- سعر الخيار البلدى 15 جنيهًا للكيلو

- سعر الفلفل البلدى المخصص للحشو 30 جنيهًا للكيلو

- سعر الشطة البلدية 20 جنيهًا للكيلو

- سعر الجزر الأحمر المسكر 25 جنيهًا

- سعر الباذنجان الأسود والأبيض 15 جنيهًا للكيلو

- سعر الكوسة المخصصة للحشو 25 جنيهًا للكيلو

- البامية الخضراء الكبيرة بسعر الكيلو 40 جنيهًا

- سعر البامية الصغيرة 60 جنيهًا

- سعر البامية الحمراء الزيرو 80 جنيهًا

- تراوح سعر كيلو الملوخية عند 20 جنيهًا

- سعر الليمون البلدي عند 30 جنيهًا

- الثوم البلدى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة

- سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

- البلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

- سعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

- العنب 35 جنيهًا.

- التفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ 100 جنيه للكيلو.

- الكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

- الموز البلدى 25 جنيهًا للكيلو.

- المانجو 50 جنيهًا.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضراوات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ترشيحاتنا

مصطفى حسني

مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد حسن في برنامج دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة

مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

المفتي يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الاستفزازات

بالصور

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد