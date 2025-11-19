المهن التمثيلية تنعى وفاة المخرج خالد شبانة رئيس قطاع القنوات المتخصصة

تنعى نقابة المهن التمثيلية، المخرج الكبير خالد شبانه، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة أثرت الشاشة المصرية بأعمال مهنية راقية ورؤية إعلامية متميزة.

قالت النقابة : "لقد كان الراحل مثالاً للالتزام والخلق الرفيع، وصاحب بصمة واضحة في تطوير المحتوى التلفزيوني وإعلاء قيمة الرسالة الإعلامية، كما ساهم في دعم المواهب وصناعة فرص حقيقية للإبداع داخل المؤسسات الإعلامية.

وتابعت النقابة “تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، وإلى العاملين في المجال الإعلامي والفني، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.