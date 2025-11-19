لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

أثارت الفنانة لقاء الخميسي الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها الأخير على السجادة الحمراء لفيلم "بنات الباشا" مساء امس في مهرجان القاهرة السينمائي.

تفاصيل إطلالة لقاء الخميسي..

وتألقت لقاء الخميس بإطلالة جريئة وملفتة مرتدية فستاناً باللون الاسود مكشوف من منطقة الصدر و الاكتاف و اتسم بستايل الاوف شولدر.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمدلقاء الخميسي، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وتتميز لقاء الخميسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



