ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
اقتصاد

الفضة ترتفع عالميًا ومحليًا بدعم من ضعف الدولار وترقّب محضر الفيدرالي

ولاء عبد الكريم

سجّلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في كلٍّ من السوق المحلية والبورصة العالمية، وسط حالة ترقّب واسعة لمحضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتزايد مؤشرات التباطؤ في سوق العمل، ما عزّز توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن.


تحركات السوق المحلية
أظهر تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» أن جرام الفضة عيار 800 صعد من 66 إلى 68 جنيهًا، فيما بلغ عيار 925 نحو 79 جنيهًا، وسجّل عيار 999 حوالي 85 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 632 جنيهًا دون تغيير.


ارتفاع عالمي مدعوم بتراجع الدولار
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية من 51 إلى 52 دولارًا، مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.2% وفق بيانات رويترز، في ظل ترقّب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي لشهر أكتوبر.
غالبًا ما تزداد جاذبية المعادن المقوّمة بالدولار — ومنها الفضة — عند تراجع العملة الأمريكية، إذ تصبح أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وتشير بيانات CME FedWatch إلى هبوط توقعات خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى قرابة 47%، في ظل استمرار الانقسام داخل الفيدرالي بشأن توقيت بدء دورة التيسير النقدي.


تباطؤ سوق العمل يعطي دفعة للمعادن الصناعية
تستفيد الفضة من طبيعتها المزدوجة كمعادن ثمينة وصناعية، الأمر الذي يجعلها أكثر حساسية لمؤشرات النشاط الاقتصادي.
فقد أظهرت بيانات ADP الصادرة أمس تراجع متوسط الوظائف في القطاع الخاص خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 1 نوفمبر، بالتزامن مع ارتفاع طلبات إعانات البطالة المستمرة لأعلى مستوى منذ أغسطس، وهو ما يعكس بداية تباطؤ في سوق العمل الأمريكي.
هذه البيانات، إلى جانب الهبوط الحاد في الأسهم العالمية نتيجة مخاوف تقييمات شركات التكنولوجيا، دفعت المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في المعادن، ومنها الفضة.


طلب صناعي قوي يدعم الأسعار على المدى المتوسط
ووفق «Bloomberg Metals Outlook»، يواصل الطلب الصناعي — خاصة من قطاع الطاقة الشمسية والإلكترونيات — تقديم دعم أساسي لسوق الفضة.
كما يشير تقرير Silver Institute إلى استمرار العجز في المعروض العالمي للعام الثالث على التوالي، وهو ما يمنح الأسعار دعمًا هيكليًا قد يمتد إلى الربع الأول من 2026.
تسود حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم، والذي قد يوضح أسباب تردد صانعي السياسات في الالتزام بخفض الفائدة في ديسمبر، رغم خفض سابق بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.
كما ينتظر المستثمرون التقرير المؤجّل للوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، والمقرر صدوره غدًا الخميس، وسط توقعات بزيادة بنحو 50 ألف وظيفة فقط، في ظل مؤشرات تباطؤ الزخم في سوق العمل.
ورغم تراجع احتمالات خفض الفائدة، لا تزال الفضة تحظى بدعم واسع من هبوط الأسهم، وضعف الدولار، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، في مزيج يعزز جاذبيتها كأصل دفاعي خلال الجلسات المقبلة.

أسعار الفضة البورصة العالمية جرام الفضة المعادن الدولار

