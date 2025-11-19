أول تعليق سوري على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في البلاد

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى جنوب الجمهورية العربية السورية.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها على أن هذه الزيارة غير الشرعية تعد انتهاك خطير لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: نؤكد أن هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية.

كما جددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مطالبتها الحازمة بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية مؤكدة على أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

وأتمت وزارة الخارجية والمغتربين: ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض النزاع 1974.



وزار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المنطقة العازلة في سوريا اليوم برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر

وضم الوفد الذي زار المنطقة العازلة أيضا ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام ديفيد زيني، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو، وقائد اللواء 210 العميد يائير بلاي.

وقال نتنياهو في المنطقة العازلة في سوريا: نولي أهمية بالغة لقدراتنا الدفاعية والهجومية هنا، وهذه مهمة قد تتطور في أي لحظة

وأضاف نتنياهو: "نُولي أهمية بالغة لقدراتنا الدفاعية والهجومية هنا، لحماية حلفائنا الدروز، وخاصةً حماية إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة للجولان. هذه مهمة قد تتطور في أي لحظة، لكننا نثق بكم".