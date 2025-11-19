المقاولون 2009 يفوز على مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في عقر دارهم

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 فوزًا مستحقًا على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف نظيفة. في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مودرن سبورت، حيث أظهر لاعبو المقاولون مستويات متميزة وإصرارًا كبيرًا على الفوز.

وسجل ثلاثية المقاولون كل من مازن وائل، وعادل صبري، وياسين أبو زيد، مما يدل على قوة الفريق الهجومية وتفاهم اللاعبين داخل الملعب.

ويشرف على الفريق الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، ومحمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، ويقود الفريق فنياً الكابتن سامح يوسف، ويساعدة الكابتن محمد فوزي مدرب، ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامة. و الكابتن كريم مجدي كمخطط للأحمال، والكابتن سعيد صابر كإداري، و الكابتن منصور عبد المعين كأخصائي إصابات الملاعب.