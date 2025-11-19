ياسر جلال يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها

هنأ الفنان ياسر جلال، زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وقام بنشر صور تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي”.

ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا

أكد ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن وجوده في المجلس يمثل شرفًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هناك أعضاء محترمين وطموحين يسعون لخدمة المواطنين ورعاية مصالح الشعب بشكل كامل، والمساهمة بفاعلية في دراسة القوانين واتخاذ القرارات التشريعية السليمة.

وعن الانتقادات التي تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح جلال أنه لا يمانع النقد وحقوق الناس في التعبير، مشيرًا إلى أن الغرض كان نبيلًا لكنه أخطأ في نقل معلومة غير موثقة، وقدّم اعتذارًا رسميًا عن ذلك، مؤكدًا حرصه على توضيح المعلومة للجمهور وتصحيح أي لبس.

اعتذار ياسر جلال

وكان الفنان ياسر جلال قدم رساله اعتذار رسمية عن كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مهرجان وهران الدولي بالجزائر، معترفًا بأن المعلومة التي ذكرها كانت خاطئة ولم يقصد الإساءة أو سوء الفهم.