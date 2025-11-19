تعزيز مسار العائلة المقدسة باستقبال وفود سياحية عبر رحلات جوية منتظمة

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط استمرار استقبال الوفود السياحية القادمة أسبوعيًا على متن الرحلة الجوية المنتظمة من القاهرة، ضمن خطة ربط المحافظة بالعاصمة عبر خطوط طيران مباشرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمًا لرؤية مصر ٢٠٣٠م.

أهم نقاط مسار العائلة المقدسة

واستقبلت المحافظة وفدًا من معلمي وتلاميذ مدرسة دريم إنترناشونال، حيث بدأت زيارتهم من دير السيدة العذراء مريم المُحرق أحد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة، بالتزامن مع وجود وفد سياحي روسي، بما يعكس تنامي الإقبال على المزارات الدينية بأسيوط.

وتم تقديم شرح وافي للوفود عن الكنائس الأثرية والحصن التاريخي بالدير وسط أجواء روحانية مميزة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الدينية وتزويدها بالخدمات اللازمة، مؤكدًا أن الرحلة الجوية المنتظمة تمثل جسرًا حيويًا لدعم السياحة الدينية والاستثمار في قلب الصعيد.