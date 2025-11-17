الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد الشهيد العظيم مارجرجس بكنيسته بالأقصر

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الشهيد العظيم مارجرجس، وذلك بكنيسته، بالأقصر.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الصلاة القمص أثناسيوس بولس، والأب يوحنا معطي، والقمص فادي سعدي، والأب ميلاد جودة، والأب أيوب جمال، والأخ يوسف شحاته الفرنسيسكاني، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "الشهيد العظيم مارجرجس"، وما يتمتع به من حرية داخلية، وشجاعة في الإيمان حتى الاستشهاد.

في ختام القداس، هنأ راعي الإيبارشية جميع الحاضرين، بهذه المناسبة، موصيًا بإيصال التهنئة لمن لم يستطع المشاركة في صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.