الأنبا مكاريوس يصلي القداس بكنيسة الشهيد مارجرجس والأنبا توماس بعزبة المقدس

ترأس، اليوم، حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا توماس عزبة المقدس بماقوسة ـ المنيا ، وذلك فى عيد تكريس كنيسة مارجرجس باللد بفلسطين.

صلاة القداس الإلهي

وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان"مثل الزارع" ، وأثناء القداس الإلهي قام نيافته بتدشين بعض أوانى المذبح ، واتمام طقس المعمودية لثلاثة من أبناء الكنيسة وشارك نيافته الصلاة القس شاروبيم يوسف كاهن الكنيسة.

وحضر من الأباء الأجلاء القس كاراس منير من امريكا، والقس توماس منير من ، مغاغة والقس انجيلوس نعيم

والقس تادرس سمير

والقس مينا كمال

والقس باڤلوس كمال.