الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بتذكار الأربعة مخلوقات الحية غير المتجسدين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، الموافق الثامن من شهر هاتور القبطي، بتذكار الأربعة مخلوقات الحية غير المتجسدين، حاملي مركبة الله كما ورد في سفر الرؤيا (رؤ 4: 1–8)، الذين وصفهم أيضًا النبي حزقيال قائلًا: "أما شبه وجوهها: فوجه إنسان، ووجه أسد، ووجه ثور، ووجه نسر" (حز 1: 4–28).

الأربعة مخلوقات الحية

وتذكر نصوص سفر الرؤيا أن الأربعة مخلوقات الحية "خرّوا وسجدوا للجالس على العرش قائلين: آمين هلليلويا" (رؤ 19: 4)، وقد وُضعوا قريبين من العرش الإلهي ليشفعوا من أجل الخليقة، فوجه الإنسان عن البشر، ووجه الأسد عن الوحوش، ووجه الثور عن البهائم، ووجه النسر عن الطيور.

وأكدت كتابات الآباء ومعلمي الكنيسة مكانتهم الروحية الفريدة، كما بُنيت كنائس عديدة على اسمهم تكريما لشفاعتهم.