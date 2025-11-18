الأنبا مكاريوس يصلي النهضة بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية بنى أحمد الشرقية

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، بزيارة كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية بنى أحمد الشرقية ـ المنيا ، في مناسبة النهضة المقامة فى تذكار رئيس الملائكة ميخائيل.

نهضة الملاك ميخائيل

وألقى نيافته كلمة روحية عن “الحياة الأبدية فيما بعد”.

وشارك نيافته الصلاة القس اسطفانوس جرجس، كاهن الكنيسة، وبحضور القس فيلبس ظريف.

في سياق آخر، استقبل الأنبا مكاريوس كلًّا من ديمتريوس كاراباتكس ويوردانا هيلتروب، وذلك بصفتهما مندوبين من المفوضية الأوروبية.

واستعرض نيافته معهما مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مبادئ المساواة وحرية العقيدة، والتحديات التي تواجه تحقيقها، متمنّيًا لبلادنا مزيدًا من الرقي والتقدم.