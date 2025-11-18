الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى جلوس البابا تواضروس الثاني على الكرسي البابوي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 نوفمبر، بتذكار تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ذكرى جلوسه على الكرسي البابوي، تكريما لمسيرته الروحية وخدماته الغنية للكنيسة والشعب.

تذكار تجليس البابا تواضروس

ويأتي تذكار تجليس البابا تواضروس الثاني ليذكر الشعب القبطي باللحظة التاريخية لتولي قداسة البابا كرسي الكرازة المرقسية، وتأكيد دوره في تعزيز الحياة الروحية والخدماتية للكنيسة.

وقد أشارت الكنيسة إلى أن هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء للقيادة الروحية وللاستمرار في دعم مسيرة الكنيسة بكل محبة وإخلاص.

قداس وتهاني الأساقفة

وفي هذه المناسبة، أقيم، صباح اليوم، قداس إلهي مهيب بدير السيدة العذراء بوادي النطرون، من كنيسة قانون الإيمان إكاديميه مارمرقس القبطيه بمركز لوجوس البابوي ترأسه كبار الآباء الأساقفة والكهنة.

وشهدت الاحتفالية حضورا شعبيا واسعا من الرهبان والشعب، حيث تم رفع صلوات الشكر والتبريك لقداسة البابا على قيادته الحكيمة وعطائه المستمر للكنيسة.

وأرسل عدد من الآباء الأساقفة والإيبارشيات التهاني لقداسة البابا، معربين عن تقديرهم لدوره الروحي والكنسي في مصر وخارجها، مؤكدين التزامهم بخدمة الكنيسة تحت قيادته الرشيدة، ومؤكدين على الوحدة والتضامن بين جميع أبناء الكنيسة.

التركيز على نشر التعليم المسيحي

ويعد البابا تواضروس الثاني من القادة الروحيين المميزين في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث اتسمت فترة خدمته بالتركيز على نشر التعليم المسيحي، وتنمية المجتمع الرهباني والشعبي، إضافة إلى جهوده في تعزيز التواصل بين الإيبارشيات المختلفة وتوطيد العلاقات بين الكنيسة والمجتمع المحلي والدولي.

مناسبة روحية مهمة

ويظل تذكار تجليس البابا تواضروس الثاني مناسبة روحية مهمة للشعب القبطي، يعكس محبة الكنيسة لراعيها وامتنانها لجهوده في نشر كلمة الله وتعزيز الإيمان الأرثوذكسي، مع الدعاء له بالخير والصحة والقوة لمواصلة رسالته المقدسة.