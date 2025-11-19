نقابة المهن التمثيلية تقيم عزاء الفنان أشرف الجريسي يوم 21 نوفمبر

تقيم نقابة المهن التمثيلية عزاء المغفور له الفنان أشرف الجريسي – الفنان بالسيرك القومي – وذلك يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر بعد صلاة المغرب، بمسجد عبدالرحمن الكواكبي.





وقدم مجلس النقابة خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان



المهن التمثيلية تنعي وفاة المخرج خالد شبانه

وتنعي نقابة المهن التمثيلية، المخرج الكبير خالد شبانه، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة أثرت الشاشة المصرية بأعمال مهنية راقية ورؤية إعلامية متميزة.

قالت النقابة : "لقد كان الراحل مثالاً للالتزام والخلق الرفيع، وصاحب بصمة واضحة في تطوير المحتوى التلفزيوني وإعلاء قيمة الرسالة الإعلامية، كما ساهم في دعم المواهب وصناعة فرص حقيقية للإبداع داخل المؤسسات الإعلامية.

تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، وإلى العاملين في المجال الإعلامي والفني، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.