البعد البيئي وتعزيز التنمية المستدامة.. ندوة تثقيفية بـ علوم بنها

نظمت كلية العلوم بجامعة بنها ندوة تثقيفية بعنوان "البعد البيئي كآلية لتعزيز التنمية المستدامة"، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم.

وقال الدكتور الدكتور رضوان خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة حاضر فيها الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة، وتمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تغير المناخ والموارد الطبيعية

تناولت الندوة مفهوم البيئة والنظام البيئي والرؤية الاستراتيجية للبيئة ومفهوم الاستدامة، وأهداف البعد البيئي وعلاقة الموارد الطبيعية بأبعاد التنمية، بالإضافة إلى توضيح أبعاد التنمية المستدامة وتدخلات البعد البيئي مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك معرفة العلاقة بين تغير المناخ والموارد الطبيعية والتأثيرات المجتمعية مع كيفية تحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام.

كما تناولت الندوة أيضا كيفية مساهمة البعد البيئي في التنمية المستدامة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث والتحكم في الانبعاثات الكربونية، وضمان التوازن بين الأنشطة البشرية والنظم البيئة، وأيضا إدماج البعد البيئي في خطط التنمية.