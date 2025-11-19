باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في أمريكا خطوة مبشرة وبداية لسلسلة إجراءات

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية يُعد بداية مبشرة، ومن المتوقع أن يتبعه خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فرغلي أن هذا القرار يمثل بداية العقد الجديد في تعامل واشنطن مع الجماعة.

التيار النافذ في السلطة

وأضاف “فرغلي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن الولايات المتحدة لطالما شهدت وجود تيارين متعارضين حول الإخوان: الأول يرى أنهم جماعة إرهابية تستحق التصنيف والملاحقة، بينما التيار الآخر، وهو التيار النافذ في السلطة، كان يرى أن الإخوان يمكن توظيفهم لأهداف استراتيجية.

وأشار الباحث إلى أن الإخوان لهم علاقات مع جماعات إرهابية أخرى مسلحة، وأن استمرار وجود الجماعة في الماضي كان يُستغل أحيانًا لتقديم معلومات استخباراتية مفيدة للولايات المتحدة.

تغيرًا نوعيًا في سياسات الدول

وأكد فرغلي أن الخطوة الأمريكية الأخيرة قد تُشكل تغيرًا نوعيًا في سياسات الدول تجاه الإخوان، وتفتح الباب أمام مراجعة العلاقات والآليات المتبعة مع الجماعة على المستوى الدولي.